От любви до ненависти — один шаг: что украинцы думают об Арестовиче (опрос)

Около 60 процентов украинцев считают отставку экс-советника ОПУ заслуженной

Более половины украинцев (около 60%) поддерживают отставку бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, сделавшего скандальное заявление о сбитой украинской ПВО российской ракете в Днепре. Несколько меньший процент считают его деятельность вредной для государства.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Active Group.

На вопрос "Вы считаете деятельность Алексея Арестовича скорее полезной или вредной для Украины?" ответы респондентов разделили следующим образом:

исключительно полезной – 7,6%;

скорее полезной – 19,7%;

скорее вредной – 29,8%;

исключительно вредной – 26,9%;

затруднились ответить – 26,8.

На вопрос "Поддерживаете ли вы отставку Алексея Арестовича?" голоса опрошенных показали следующий результат:

полностью поддерживаю – 37,2%;

скорее поддерживаю – 21,3%;

скорее не поддерживаю – 13,4%;

полностью не поддерживаю – 6,9%;

затруднились ответить – 21,5%.

Более 60 процентов украинцев считают, что даже после увольнения из Офиса президента Арестовичу открыт путь в большую политику. На вопрос анкеты "Сможет ли Алексей Арестович начать свою независимую политическую карьеру?"

однозначно утвердительно ответили 9,9 процента опрошенных.

склоняются к тому, что он уйдет в политику – 51,4% украинцев;

скорее, не видят его будущего в политике – 9,4%;

убеждены, что у Арестовича отсутствуют политические амбиции – 15,9%;

затруднились с ответом – 21,5%.

Интересно, что в августе 2022 года опрос КМИС, агентства USAID и движения "Опора" показали, что украинцы считают Арестовича вторым по степени доверия после президента Зеленского. Даже главнокомандующий ВСУ Залужный занял только четвертое место, пропустив вперед военного эксперта Жданов.

Напомним, Арестович не в первый раз попадает в громкие скандалы. В начале октября 2022 года он вызвал возмущение в сети за высказывания в адрес студентов.

А в мае 2022 года, в самый разгар боев в Мариуполе, Арестович соврал, что ВСУ и Нацгвардия выбили оккупантов из "Азовстали". Его слова опроверг один из командиров полка "Азов" Святослав Паламарь ("Калина").

Исследование было проведено компанией Active Group с помощью панели SunFlover Sociology посредством самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и регионам Украины).