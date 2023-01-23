Від кохання до ненависті — один крок: що українці думають про Арестовича (опитування)

Близько 60 відсотків українців вважають відставку екс-радника ОПУ заслуженою

Більш як половина українців (майже 60%) підтримують відставку колишнього радника офісу президента Олексія Арестовича, котрий зробив скандальну заяву про збиту українською ППО російську ракету у Дніпрі. Трохи менший відсоток вважають його діяльність шкідливою для держави.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Active Group.

На запитання "Ви вважаєте діяльність Олексія Арестовича швидше корисною чи шкідливою для України?" відповіді респондентів розділили наступним чином:

виключно корисною — 7,6%;

швидше корисною — 19,7%;

швидше шкідливою — 29,8%;

виключно шкідливою — 26,9%;

важко відповісти — 26,8.

На запитання "Чи підтримуєте ви відставку Олексія Арестовича?" голоси опитаних показали такий результат:

повністю підтримую — 37,2%;

швидше підтримую — 21,3%;

швидше не підтримую — 13,4%;

повністю не підтримую — 6,9%;

важко відповісти — 21,5%.

Понад 60 відсотків українців вважають, що навіть після звільнення з Офісу президента Арестовичу відкритий шлях у велику політику. На запитання анкети "Чи зможе Олексій Арестович розпочати власну незалежну політичну кар'єру?"

чітко ствердно відповіли 9,9 відсотка опитаних.

схиляються до того, що він піде в політику — 51,4% українців;

радше не бачать його майбутнього у політиці — 9,4%;

переконані, що у Арестовича відсутні політичні амбіції — 15,9%;

вагалися з відповіддю — 21,5%.

Цікаво, що у серпні 2022 опитування КМІС, агенції USAID та руху "Опора" показало, що українці вважають Арестовича другим за ступенем довіри після президента Зеленського. Навіть гловнокомандувач ЗСУ Залужний посів лише четверте місце, пропустивши уперед військового експерта Жданов.

Нагадаємо, Арестович не вперше потрапляє в гучні скандали. На початку жовтня 2022 він викликав обурення в мережі через висловлювання в бік студентів.

А у травні 2022, в самісінький розпал боїв у Маріуполі, Арестович збрехав, що ЗСУ і Нацгвардія вибили окупантів із "Азовсталі". Його слова спростував один із командирів полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

Дослідження було проведено компанією Active Group за допомогою панелі SunFlover Sociology через самозаповнення анкет громадянами України віком 18 і більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю та регіонами України).