Отстранение главы патрульной полиции Львовщины: скандал получил продолжение

В мэрии Львова отреагировали на скандал с пропуском на проезд по площади Рынок

Скандал с отстраненным от исполнения обязанностей начальником управления Патрульной полиции Львовской области Романом Пилипенко, который подарил своей девушке пропуск на проезд по пешеходной площади Рынок, получил продолжение.

Так 23 января представительница ЛКП "Ратуша-сервис", которая выдает такие пропуска, Ирина Тихолиз во время брифинга рассказала, что городской совет не выдавал разрешение и, мало того, документы такого образца, как видно на видео, утратили свою силу еще в 2021 году.

В частности она объяснила, что пропуска красного цвета уже никто не выдает. Вместо того сейчас жителям площади Рынок выдают документы синего цвета, для бизнеса — желтые, а служебным машинам — коричневые.

Пропуска на проезд по площади Рынок

То есть, документ, который получила девушка полицейского не дает ей права ездить по площади.

Вместе с тем Тихолиз сообщила, что на основании появившегося в сети видео в мэрии проводят служебное расследование.

Она объяснила, что для получения таких пропусков необходимо обратится к Центру предоставления административных услуг (ЦПАУ) и предоставить ряд документов. После этого обращение будет рассматриваться ЛКП "Ратуша-сервис"

Как известно девушку Пилипенко зовут Василина Софранюк (Федюк), она работает во Львовском облсовете на должности главной специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества, кроме того она является помощницей депутата Андрея Думы.

Как сообщалось ранее, накануне разгорелся скандал вокруг заместителя руководителя фракции "Слуга народа" Павла Халимона, у которого нашли купленное по заниженной цене жилье в Киеве. Реакция руководства "СН" ждать себя долго не заставила.