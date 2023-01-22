Главу патрульной полиции Львовщины отстранили от должности из-за подарка девушке: разгорается скандал (видео)

Проезд по площади запрещен за редким исключением

Начальник управления Патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко был отстранен от выполнения служебных обязанностей из-за подарка своей девушке.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Патрульной полиции, в сети появилось видео, на котором видно, что Пилипенко подарил возлюбленной разрешение на проезд на автомобиле по площади Рынок во Львове. Эта площадь является пешеходной, а потому проезд там запрещен.

Как видно на видео, девушка открывает коробку, в которой, по ее словам, находится пропуск на проезд по Рынку на ее "Мерседесе". Очевидно, что такой подарок привел ее в восторг.

"По указанным обстоятельствам руководством Департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей. Назначено служебное расследование", — говорится в сообщении полиции.

Примечательно также то, что соответствующее видео девушка сама выложила в своем Instagram.

По данным местных СМИ, девушку зовут Василина Софранюк (Федюк), она работает во Львовском облсовете на должности главной специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества, кроме того она является помощницей депутата Андрея Думы.

Известно, что подобного рода пропуск могут оформить люди, которые проживают на площади Рынок и зарегистрированы там, а также предприниматели, занимающиеся подвозом продуктов, вывозом мусора и т.д. На каком основании пропуск получила Софранюк остается непонятным.

Как сообщалось ранее, накануне НАБУ задержало замминистра по развитию общин и территорий Василия Лозинского за получение взятки в 400 тысяч долларов (около 15 миллионов гривен). 22 января его уволили с этой должности решением Кабмина.