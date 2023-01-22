Голову патрульної поліції Львівщини усунули з посади через подарунок дівчині: спалахнув скандал (відео)

Проїзд площею заборонено за рідкісним винятком

Начальник управління Патрульної поліції Львівської області Романа Пилипенка було усунуто від виконання службових обов’язків через подарунок своїй дівчині.

Як зазначається у повідомленні пресслужби Патрульної поліції, у мережі з’явилося відео, на якому видно, що Пилипенко подарував коханій дозвіл на проїзд автомобілем площею Ринок у Львові. Ця площа є пішохідною, а тому проїзд там заборонено.

Як видно на відео, дівчина відкриває коробку, в якій, за її словами, перебуває на проїзд по Ринку на її "Мерседесі". Очевидно, що такий подарунок захопив її.

"За вказаними обставинами керівництвом Департаменту патрульної поліції ухвалено рішення про усунення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування", — йдеться у повідомленні поліції.

Цікаво також те, що відповідне відео дівчина сама виклала у своєму Instagram.

За даними місцевих ЗМІ, дівчину звуть Василина Софранюк (Федюк), вона працює у Львівській облраді на посаді головного спеціаліста відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва, крім того, вона є помічницею депутата Андрія Думи.

Відомо, що такого роду перепустку можуть оформити люди, які проживають на площі Ринок та зареєстровані там, а також підприємці, які займаються підвезенням продуктів, вивезенням сміття тощо. На якій підставі перепустку отримала Софранюк залишається незрозумілим.

Як повідомлялося раніше, напередодні НАБУ затримало заступника міністра з розвитку громад та територій Василя Лозінського за отримання хабаря у 400 тисяч доларів (близько 15 мільйонів гривень). 22 січня його звільнили з цієї посади рішенням Кабміну.