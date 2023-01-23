Відставка голови патрульної поліції Львівщини: скандал отримав продовження

У мерії Львова відреагували на скандал із перепусткою на проїзд площею Ринок

Скандал із відстороненим від виконання обов’язків начальником управління Патрульної поліції Львівської області Романом Пилипенком, який подарував своїй дівчині перепустку на проїзд по пішохідній площі Ринок, отримав продовження.

Так 23 січня представниця ЛКП "Ратуша-сервіс", яка видає такі перепустки, Ірина Тихоліз під час брифінгу розповіла, що міська рада не видавала дозволу і, мало того, документи такого зразка, як видно на відео, втратили свою силу ще у 2021 році. .

Зокрема, вона пояснила, що пропуску червоного кольору вже ніхто не видає. Натомість зараз мешканцям площі Ринок видають документи синього кольору, для бізнесу — жовті, а службовим машинам — коричневі.

Перепустки на проїзд площею Ринок

Тобто документ, який отримала дівчина поліцейського, не дає їй права їздити площею.

Разом з тим Тихоліз повідомила, що на підставі відео в мерії, що з’явилося в мережі, проводять службове розслідування.

Вона пояснила, що для отримання таких перепусток необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та надати низку документів. Після цього звернення розглядатиметься ЛКП "Ратуша-сервіс"

Як відомо, дівчину Пилипенка звуть Василина Софранюк (Федюк), вона працює у Львівській облраді на посаді головного спеціаліста відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва, крім того, вона є помічницею депутата Андрія Думи.

Як повідомлялося раніше, напередодні спалахнув скандал навколо заступника керівника фракції "Слуга народу" Павла Халимона, у якого знайшли куплене за заниженою ціною житло у Києві. Реакція керівництва "СН" чекати на себе довго не змусила.