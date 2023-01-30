"Таиландский" скандал с Николаем Тищенко: должен ли нардеп сложить мандат (опрос)

Более 80 процентов украинцев уверены, что таким нардепам в Раде не место

Громкий скандал с вояжем нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко в Таиланд под соусом встречи с избирателями вызвал бурную реакцию отечественной общественности. Украинцы требуют более серьезного наказания депутата, чем просто исключение из фракции и лишение его руководящей должности.

Именно таковы результаты исследования, проведенного социологической службой Active Group.

Как показал опрос, хорошо знают о нардепе Николае Тищенко 79,6% опрошенных. Что-то о нем слышали, но не уверены – 17,0% респондентов. Впервые слышали эту фамилию — 3,3%

Оценивали деятельность Тищенко вполне положительно – 0,9% опрошенных; скорее положительно – 3,8%; скорее отрицательно — 20,4%; исключительно отрицательно – 58,5%; затруднились с ответом — 16,4%.

На вопрос анкеты "Должен ли Тищенко сложить депутатский мандат?" ответы респондентов распределись следующим образом:

однозначно да — 69,2%;

скорее да — 15,1%;

скорее нет – 0,9%;

однозначно нет – 1,3%;

затруднились с ответом – 13,5%.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 28 января 2023 г.

Напомним, сайт "Телеграф" сделал подборку провалов и цитат Николая Тищенко, рассказал о Мукачевском котле и батальоне Пхукет.