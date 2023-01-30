"Таїландський" скандал з Миколою Тищенком: чи повинен нардеп скласти мандат (опитування)
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Понад 80 відсотків українців упевнені, що таким нардепам у раді — не місце
Гучний скандал з вояжем нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка до Таїланду під соусом зустрічі з виборцями викликав бурхливу реакцію вітчизняної громадськості. Українці вимагають більш серйозного покарання депутата, аніж просто виключення з фракції та позбавлення його керівної посади.
Саме такими є результати дослідження, проведеного соціологічною службою Active Group.
Як показало опитування, добре знають про нардепа Миколу Тищенка 79,6% опитаних. Щось про нього чули, але не впевнені — 17,0% респондентів. Вперше чули це прізвище — 3,3%
Оцінювали діяльність Тищенка цілком позитивно — 0,9% опитаних; швидше позитивно — 3,8%; швидше негативно — 20,4%; виключно негативно — 58,5%; вагалися з відповіддю — 16,4%.
На запитання анкети "Чи повинен Тищенко скласти депутатський мандат?" відповіді респондентів розподілися таким чином:
- однозначно так — 69,2%;
- швидше так — 15,1%;
- швидше ні — 0,9%;
- однозначно ні — 1,3%;
- важко відповісти 13,5%.
Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 28 січня 2023 р.
Нагадаємо, сайт "Телеграф" зробив підбірку провалів та цитат Миколи Тищенка, розповів про Мукачівський котел і батальйон Пхукет.