Оскандалившемуся экс-главе Днепропетровщины "открыли дорогу" для выезда из Украины

На экс-чиновника не распространяются указы главы государства о запрете депутатам на выезд

15-я сессия Днепропетровского облсовета проголосовала за досрочное прекращение депутатских полномочий бывшего главы областной военной администрации Валентина Резниченко, уволенного в рамках "большой чистки" в регионах.

Как сообщает "Суспільне", 92 депутата проголосовали "за", один "против", 4 воздержались. Голосование прошло, поскольку сам Резниченко подал письменное заявление о сложении депутатского мандата.

Журналист-расследователь Юрий Николов на своей странице в Facebook выразил мнение, что теперь Резниченко превратится в обычного человека без государственного статуса и перестанет подпадать под приказ Зеленского государственным людям не покидать Украину.

"И значит, какой-то из многочисленных чиновников сможет подмахнуть решение о внесении Резниченко в систему "Шлях" как великому волонтеру, и он сможет уехать за границу подальше от отмороженных детективов. Чего бы не хотелось", — пишет журналист.

Экс-депутат пока никак не отреагировал на свою отставку, а его аккаунт в Facebook и Telegram-канал остаются "мертвыми" с 24 января, то есть дня, когда было объявлено об увольнении ряда губернаторов, в том числе и Резниченко.

Напомним, в начале ноября 2022 года Резниченко попал в скандал, когда стало известно, что он перевел 1,5 млрд грн на ремонт дорог фирме своей подруги, фитнес-тренерши Яны Хланты, в компании которой чиновник неоднократно ездил за границу.

А 26 декабря детективы НАБУ провели обыски в рабочем кабинете Валентина Резниченко, тогда еще возглавлявшего область.