У Польщі оновили правила повторного в'їзду для українців: що змінилося

Для того, аби не залишитися без статусу PESEL UKR, громадянин іншої країни, який прибуває на польські території, повинен буде показати документ diia.pl.

Під час воєнного стану в Україні, сусідня Польща прийняла рішення частково змінити умови в'їзду на свої території українських громадян. Зокрема, під час повторного перетину польського кордону українцям необхідно буде пред'являти документ diia.pl., який дозволить не втратити статусу UKR.

Таку інформацію повідомили у пресцентрі Посольства України у Польщі, зазначивши, що ця можливість надається лише тим громадянам України, повернення яких на Батьківщину тривало не більше 30 днів. При умові, що цей строк був більшим, статус втрачається автоматично.

"Щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR у зв'язку з виїздом з території Польщі на термін менше 30 днів іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити співробітника Прикордонної служби, який здійснює паспортний контроль, про намір в'їхати у зв'язку з використанням права тимчасового захисту в Польщі і щоразу показувати електронний документ diia.pl (навіть якщо іноземець їде на роботу до Польщі або з іншою метою, але при цьому він користуватиметься захистом у Польщі)", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також пояснили, що, коли біженець повторно прибуває до польського кордону, однак не показує при його перетині документ diia.pl або не виявляє бажання стати користувачем відповідного спецустау, то він в подальшому може втратити усі надані країною пільги. Це відбувається тому, що дані особи не будуть внесені до польських реєстрів, а рамках яких видається рішення щодо надання статусу PESEL UKR і вже пов'язаний із ним численний соцпакет.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібні українцям, аби перетнути державний кордон на своєму автомобілі — детально про умови виїзду.