В Польше обновили правила повторного въезда для украинцев: что изменилось

Для того чтобы не остаться без статуса PESEL UKR, гражданин другой страны, прибывающий на польские территории, должен будет показать документ diia.pl.

Во время военного положения в Украине соседняя Польша приняла решение частично изменить условия въезда на свои территории украинских граждан. В частности, во время пересечения польской границы украинцам необходимо будет предъявлять документ diia.pl, который позволит не потерять статус UKR.

Такую информацию сообщили в пресс-центре Посольства Украины в Польше, отметив, что эта возможность предоставляется только тем гражданам Украины, возвращение которых на Родину длилось не более 30 дней. При условии, что этот срок был больше, статус теряется автоматически.

"Во избежание потери статуса PESEL UKR в связи с выездом с территории Польши на срок менее 30 дней иностранец, возвращающийся в Польшу, должен сообщить сотруднику Пограничной службы, осуществляющему паспортный контроль, о намерении въехать в связи с использованием права временной защиты в Польше и каждый раз показывать электронный документ diia.pl (даже если иностранец едет на работу в Польшу или в других целях, но при этом он будет пользоваться защитой в Польше)", — говорится в сообщении.

В ведомстве также пояснили, что если беженец повторно прибывает на польскую границу, однако не показывает при его пересечении документ diia.pl или не изъявляет желания стать пользователем соответствующего спецустава, то он в дальнейшем может потерять все предоставленные страной льготы. Это происходит потому, что данные лица не будут внесены в польские реестры, а в рамках которых выдается решение о предоставлении статуса PESEL UKR и уже связанный с ним многочисленный соцпакет.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы нужны украинцам, чтобы пересечь государственную границу на своем автомобиле — подробно об условиях выезда.