Мобілізація триває: чи можуть чоловікові вручити повістку за кордоном – відповідь юриста

Щодо цього питання серед українців ходить велика кількість чуток

Під час повномасштабної війни в Україні продовжують видавати повістки військовозобов’язаним чоловікам. Їх можуть одержувати громадяни віком від 18 до 60 років. "Телеграф" докладніше розповість про те, чи можуть видавати повістки військовозобов’язаним українським чоловікам також і за кордоном.

Терміни явки до призовних ділянок встановлюються районними (міськими) ТЦК та СП на повістці, вручення якої проводять відповідні органи місцевого самоврядування або керівники підприємств, установ чи організацій. Про це юрист-волонтер Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних із військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, помічник адвоката АТ "ЮК "АРЕС" Євген Промський розповів виданню DT.UA.

"Повістка може також вручатися безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Серед цього списку відсутні закордонні дипломатичні установи України", — підкреслив юрист.

Він також додав, що тільки пункт 52 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1487, містить застереження про те, що закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервів час загальної мобілізації та воєнного часу. Однак без деталізації щодо повноважень на вручення їм повісток.

Виходячи з цього, чоловікам з України, які зараз перебувають за кордоном, вручити повістку на військову службу не можуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як мають вручати повістки військовозобов’язаним чоловікам в Україні та що може загрожувати за неявку до військкомату.