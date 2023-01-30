Нові правила перетину кордону: тисячі жінок тепер не зможуть виїхати з України

Тепер деяким жінкам потрібно отримувати дозвіл на виїзд

З січня 2023 року українські чиновники не можуть перетинати кордон без поважних причин під час дії воєнного стану. Таким чином тисячі жінок також залишилися без можливості перетинати кордон не в рамках робочої поїздки. "Телеграф" розповість, про які саме посади йдеться.

Заборона на виїзд торкнулася жінок, які є державними службовцями або депутатами рад усіх рівнів. Щоб виїхати з країни, їм буде потрібен документ, який підтверджує їхнє службове відрядження. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня.

Є певний перелік посад, співробітникам яких потрібно отримувати певний дозвіл на виїзд. До них відносяться:

члени Кабінету міністрів, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар Кабміну, а також його заступники, держсекретарі міністерств;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

керівник апарату ВР та його заступники;

народні депутати України;

уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники;

керівник Офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів та служб, утворених президентом, та їх заступники;

голова СБУ та його заступники;

голова та члени Нацради з телебачення та радіомовлення, голова та члени лічильної палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів;

секретар РНБО, а також його заступники;

голова Нацбанку та його заступники;

постійний представник президента у Криму та його заступники, голови місцевих державних адміністрацій, а також їх заступники;

судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування та працівники, заброньовані на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їх заступники.

Варто додати, що до депутатів місцевих рад входить 15 тисяч жінок. З них понад 9 тисяч є депутатами сільрад. На них також поширюється заборона на виїзд поза службовим відрядженням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у нових правилах щодо заборони на виїзд держслужбовців є кілька винятків.

Додамо, що нардеп Ірина Геращенко різко розкритикувала заборону на виїзд депутатів місцевих рад: вони не отримують зарплати від держави і часто їхня робота в місцевих органах влади є певним волонтерством. При цьому забороняється виїзд жінок із зон бойових дій: Херсонщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької області, деокупованих територій, які постраждали від бойових дій.