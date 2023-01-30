Новые правила пересечения границы: тысячи женщин теперь не смогут выехать из Украины

Теперь некоторым женщинам нужно получать разрешение на выезд

С января 2023 года украинские чиновники не могут пересекать границу без уважительных причин во время действия военного положения. Таким образом, тысячи женщин также остались без возможности пересекать границу не в рамках рабочей поездки. "Телеграф" расскажет, о каких конкретно должностях идет речь.

Запрет на выезд коснулся женщин, которые являются государственными служащими или же депутатами советов всех уровней. Чтобы выехать из страны, им будет необходим документ, подтверждающий их служебную командировку. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 27 января.

Есть определенный список должностей, сотрудникам которых нужно получать определенное разрешение на выезд. К ним относятся:

члены Кабинета министров, первые замы и замы министров, госсекретарь Кабмина, а также его заместители, госсекретари министерств;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

руководитель аппарата ВР и его заместители;

народные депутаты Украины;

уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители;

руководитель Офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители;

глава СБУ и его заместители;

председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

секретарь СНБО, а также его замы;

глава Нацбанка и его заместители;

постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных государственных администраций, а также их заместители;

судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Стоит добавить, что в число депутатов местных советов входит 15 тысяч женщин. Из них более 9 тысяч являются депутатов сельсоветов. На них также распространяется запрет на выезд вне служебной командировки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в новых правилах относительно запрета на выезд госслужащих есть несколько исключений.