Правительство запретило некоторым женщинам выезжать из Украины — кого это коснулось
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Эти люди имеют право пересекать государственную границу только на основании документов о служебных командировках
В Украине внесли частичные изменения в вопрос выезда за границу женщин, которые должны были стать на военный учет с 1 октября 2022 года, и не только для них. Во время действия военного положения некоторые категории гражданских женщин теперь свободно покидать страну не смогут.
Как пишет BBC Україна, под запрет попадают женщины-госслужащие, а также депутаты всех уровней.
Кто подпадает под запрет на свободный выезд из Украины
- члены Кабинета министров, первые заместители и заместители министров, госсекретари Кабмина, государственные секретари министерств;
- начальники центральных органов исполнительной власти, их заместители;
- руководители аппарата ВРУ, заместители, народные депутаты, уполномоченные ВРУ по правам человека и их представители;
- руководители Офиса президента и заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, созданных президентом, а также заместители;
- глава СБУ, все его заместители;
- руководитель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию, руководитель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК и т.п.;
- секретарь СНБО, заместители;
- председатель Национального банка, его заместители;
- постоянный представитель президента в Крыму и его заместители;
- депутаты местных советов, начальники структурных подразделений, директора государственных предприятий и заместители.
Следует отметить, что вышеперечисленные категории граждан могут получить разрешение на выезд из Украины только на основании документов о служебных командировках.
Ранее "Телеграф" сообщал, пока в Украине продолжается военное положение и общемобилизационные мероприятия, мужчины, имеющие инвалидность, могут получить право на выезд из страны уже по измененному перечню документов.