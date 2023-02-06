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Правительство запретило некоторым женщинам выезжать из Украины — кого это коснулось

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются, поэтому выезд за пределы страны до сих пор ограничен Новость обновлена 06 февраля 2023, 15:54
Мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются, поэтому выезд за пределы страны до сих пор ограничен. Фото kadrovik.ua

Эти люди имеют право пересекать государственную границу только на основании документов о служебных командировках

В Украине внесли частичные изменения в вопрос выезда за границу женщин, которые должны были стать на военный учет с 1 октября 2022 года, и не только для них. Во время действия военного положения некоторые категории гражданских женщин теперь свободно покидать страну не смогут.

Как пишет BBC Україна, под запрет попадают женщины-госслужащие, а также депутаты всех уровней.

Кто подпадает под запрет на свободный выезд из Украины

  • члены Кабинета министров, первые заместители и заместители министров, госсекретари Кабмина, государственные секретари министерств;
  • начальники центральных органов исполнительной власти, их заместители;
  • руководители аппарата ВРУ, заместители, народные депутаты, уполномоченные ВРУ по правам человека и их представители;
  • руководители Офиса президента и заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, созданных президентом, а также заместители;
  • глава СБУ, все его заместители;
  • руководитель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию, руководитель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК и т.п.;
  • секретарь СНБО, заместители;
  • председатель Национального банка, его заместители;
  • постоянный представитель президента в Крыму и его заместители;
  • депутаты местных советов, начальники структурных подразделений, директора государственных предприятий и заместители.

Следует отметить, что вышеперечисленные категории граждан могут получить разрешение на выезд из Украины только на основании документов о служебных командировках.

Ранее "Телеграф" сообщал, пока в Украине продолжается военное положение и общемобилизационные мероприятия, мужчины, имеющие инвалидность, могут получить право на выезд из страны уже по измененному перечню документов.

Теги:
#Украина #Женщины #Чиновники #Военное положение #Выезд за границу