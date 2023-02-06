Правительство запретило некоторым женщинам выезжать из Украины — кого это коснулось

Эти люди имеют право пересекать государственную границу только на основании документов о служебных командировках

В Украине внесли частичные изменения в вопрос выезда за границу женщин, которые должны были стать на военный учет с 1 октября 2022 года, и не только для них. Во время действия военного положения некоторые категории гражданских женщин теперь свободно покидать страну не смогут.

Как пишет BBC Україна, под запрет попадают женщины-госслужащие, а также депутаты всех уровней.

Кто подпадает под запрет на свободный выезд из Украины

члены Кабинета министров, первые заместители и заместители министров, госсекретари Кабмина, государственные секретари министерств;

начальники центральных органов исполнительной власти, их заместители;

руководители аппарата ВРУ, заместители, народные депутаты, уполномоченные ВРУ по правам человека и их представители;

руководители Офиса президента и заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, созданных президентом, а также заместители;

глава СБУ, все его заместители;

руководитель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию, руководитель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК и т.п.;

секретарь СНБО, заместители;

председатель Национального банка, его заместители;

постоянный представитель президента в Крыму и его заместители;

депутаты местных советов, начальники структурных подразделений, директора государственных предприятий и заместители.

Следует отметить, что вышеперечисленные категории граждан могут получить разрешение на выезд из Украины только на основании документов о служебных командировках.

Ранее "Телеграф" сообщал, пока в Украине продолжается военное положение и общемобилизационные мероприятия, мужчины, имеющие инвалидность, могут получить право на выезд из страны уже по измененному перечню документов.