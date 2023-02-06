Уряд заборонив деяким жінкам виїжджати з України - кого це торкнулося
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Ці люди мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження
В Україні внесли часткові зміни у питання виїзду за кордон жінок, які повинні були стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року і не тільки для них. Зокрема, під час дії воєнного стану прекрасна половина людства, а саме деякі категорії цивільних жінок, тепер вільно покидати країну не зможуть.
Як пише видання BBC Україна, під заборону попадають жінки-держслужбовці, а також депутатки всіх рівнів.
Хто підпадає під заборону на вільний виїзд з України
- члени Кабінету міністрів, перші заступники і заступники міністрів, держсекретарі Кабміну, державні секретарі міністерств;
- начальники центральних органів виконавчої влади, їх заступники;
- очільники апарату ВРУ, заступники, народні депутати, уповноважені ВРУ з прав людини та їх представники;
- керівники Офісу президента та заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, а також заступники;
- очільник СБУ, усі його заступники;
- очільник і члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, керівник і члени рахункової палати, голова та члени ЦВК тощо;
- секретар РНБО, заступники;
- голова Національного банку України, його заступники;
- постійний представник президента у Криму та його заступники;
- депутати місцевих рад, начальники структурних підрозділів, директори державних підприємств та їхні заступники.
Варто наголосити, що вищеперелічені категорії громадян можуть отримати дозвіл на в'їзд з України лише на підставі документів про службові відрядження.
Раніше "Телеграф" повідомляв, поки в Україні триває воєнний стан і загальномобілізаційні заходи, чоловіки, які мають інвалідність, можуть отримати право на виїзд з країни вже за зміненим переліком документів.