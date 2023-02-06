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Уряд заборонив деяким жінкам виїжджати з України - кого це торкнулося

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Мобілізаційні заходи в Україні продовжуються, тому виїзд за межі країни дотепер обмежено Новина оновлена 06 лютого 2023, 14:57
Мобілізаційні заходи в Україні продовжуються, тому виїзд за межі країни дотепер обмежено. Фото kadrovik.ua

Ці люди мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження

В Україні внесли часткові зміни у питання виїзду за кордон жінок, які повинні були стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року і не тільки для них. Зокрема, під час дії воєнного стану прекрасна половина людства, а саме деякі категорії цивільних жінок, тепер вільно покидати країну не зможуть.

Як пише видання BBC Україна, під заборону попадають жінки-держслужбовці, а також депутатки всіх рівнів.

Хто підпадає під заборону на вільний виїзд з України

  • члени Кабінету міністрів, перші заступники і заступники міністрів, держсекретарі Кабміну, державні секретарі міністерств;
  • начальники центральних органів виконавчої влади, їх заступники;
  • очільники апарату ВРУ, заступники, народні депутати, уповноважені ВРУ з прав людини та їх представники;
  • керівники Офісу президента та заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, а також заступники;
  • очільник СБУ, усі його заступники;
  • очільник і члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, керівник і члени рахункової палати, голова та члени ЦВК тощо;
  • секретар РНБО, заступники;
  • голова Національного банку України, його заступники;
  • постійний представник президента у Криму та його заступники;
  • депутати місцевих рад, начальники структурних підрозділів, директори державних підприємств та їхні заступники.

Варто наголосити, що вищеперелічені категорії громадян можуть отримати дозвіл на в'їзд з України лише на підставі документів про службові відрядження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, поки в Україні триває воєнний стан і загальномобілізаційні заходи, чоловіки, які мають інвалідність, можуть отримати право на виїзд з країни вже за зміненим переліком документів.

Теги:
#Україна #Воєнний стан #Виїзд за кордон