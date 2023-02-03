Виїхали за кордон і не повертаються під час мобілізації: українцям пояснили, що з такими буде

Деякі чоловіки можуть потрапити під кримінальну відповідальність через недотримання чинного законодавства щодо перетину держкордону

В Україні уряд прийняв рішення подовжити строки воєнного стану і загальної мобілізації до кінця лютого 2023 року, тож виїзд за кордон військовозобов‘язаним чоловікам віком 18-60 років було заборонено, однак певні категорії громадян все ж виїхати встигли і повертатися не квапляться. "Телеграф" вирішив нагадати, чи чекає на цих осіб якась відповідальність.

Як у коментарі виданню "Експрес" розповіла юристка Вікторія Тютюнникова, після повернення на Батьківщину чоловіків призовного віку, які певний час проживали за кордоном, можуть притягнути до адміністративної відповідальності через недотримання чинного українського законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

Скільки заплатять порушники

Відповідне правопорушення можуть покарати штрафом від 3400 до 5100 гривень. А за умови, що чоловік перетинав кордон нелегально, йому доведеться додатково викласти від 3400 до 8500 грн.

Що стосується кримінальної відповідальності, то до неї можуть притягнути лише тих чоловіків, які отримали повістку, а після цього залишили Україну і втекли за її межі. Таким громадянам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3-5 років.

Раніше "Телеграф" детально пояснював, чи мають можливість отримати дозвіл на виїзд за кордон зняті з військового обліку чоловіки.