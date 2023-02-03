Уехали за границу и не возвращаются во время мобилизации: украинцам объяснили, что с такими будет

Некоторые мужчины могут попасть и под уголовную ответственность из-за несоблюдения действующего законодательства по пересечению госграницы

В Украине правительство приняло решение продлить сроки военного положения и общей мобилизации до конца февраля 2023 года, поэтому выезд за границу военнообязанным мужчинам в возрасте 18-60 лет был запрещен, однако определенные категории граждан все же уехать успели и возвращаться не спешат. "Телеграф" решил напомнить, ожидает ли этих лиц какая-то ответственность.

Как в комментарии изданию "Експрес" рассказала юрист Виктория Тютюнникова, по возвращении на Родину мужчин призывного возраста, которые некоторое время проживали за границей, могут привлечь к административной ответственности из-за несоблюдения действующего украинского законодательства по обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Сколько заплатят нарушители

За соответствующее правонарушение могут наказать штрафом от 3400 до 5100 гривен. А при условии, что мужчина пересекал госграницу нелегалом, ему придется дополнительно выложить от 3400 до 8500 грн.

Что касается уголовной ответственности, то к ней могут привлечь только тех лиц мужского пола, которые получили повестку, а после этого покинули Украину и скрылись за ее пределами. Таким гражданам может грозить наказание в виде срока лишения свободы от 3-5 лет.

Ранее "Телеграф" подробно объяснил, могут ли получить разрешение на выезд за границу снятые с воинского учета мужчины.