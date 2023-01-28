Чоловіків, які незаконно поїхали з України, покарають: юрист пояснив, що їм загрожує

Відповідальність загрожує не лише тим, хто намагається виїхати, а й тим, хто вже незаконно виїхав за кордон

У період дії воєнного стану чоловікам призовного віку заборонено виїжджати з України. За порушення загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

Про це розповів юрист Олександр Трегуб, передає РБК-Україна. Часто, щоб залишити країну, чоловіки намагаються дати хабар прикордонникам чи виїхати за підробленими документами через ліс, річку чи у багажнику авто. За такі дії чоловіка можуть або оштрафувати, або заарештувати.

"Адмінвідповідальність за перетин кордону поза пунктами пропуску (через ліс, річку, у багажнику автомобіля тощо), надання чужого документа при перетині кордону (у тому числі паспорта жінки, відповідно переодягнувшись) передбачена статтею 204-1 КУпАП (Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України). За вчинення цього порушення передбачено штраф чи адміністративний арешт", – пояснює співрозмовник.

Крім того, відповідальність передбачена на незаконний виїзд на територію росії через окуповані регіони. Наразі в Україні діє певний порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповані території. І якщо чоловік вирішив виїхати з України через територію росії, то йому загрожує штраф.

"Згідно зі статтею 204-4 КУпАП за перетин або спробу перетину лінії зіткнення або неконтрольованої ділянки державного кордону України у будь-який спосіб поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду або з використанням підроблених документів або які містять неправдиві відомості про людину або без дозволу відповідних органів влади на таких осіб буде накладено штраф", — додає він.

Якщо чоловік вирішив перетнути кордон за підробленими документами з фальшивими печатками, штампами або даними, то йому загрожує кримінальна відповідальність за підробку документів за статтею 358 КК України.

"Наприклад, чоловік для перетину кордону використав підроблений паспорт, де зазначено, що чоловікові 17 років. Але йому насправді вже виповнилося 18. Або їде із підробленими висновками ВЛК про визнання непридатним. Відповідальність за зазначеною статтею передбачена у вигляді накладення штрафу чи обмеження волі" ", — зазначає Олександр Трегуб.

За дачу хабаря прикордоннику або іншій посадовій особи загрожує штраф або позбавлення волі до 4 років, згідно зі статтею 369 КК України.

"Причому відповідальність настає за саму пропозицію дати хабар за незаконну перепустку через кордон, незалежно від того чи прийняв прикордонник пропозицію або не взяв хабар. І незалежно від того, чи вдалося в результаті перетнути кордон", — каже юрист.

Крім того, всі випадки незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку (18-60 років) можуть кваліфікувати як ухилення від призову на службу (ст. 336 КК України). За це передбачено позбавлення волі від 3 до 5 років. Але відповідальність за цією статтею можлива, якщо в суді буде доведено, що чоловік мав мотив і намір сховатися від мобілізації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто може виїжджати з України без закордонного паспорта. Є лише кілька категорій українців, яким це дозволено.