Виїзд з України: чи можуть перетнути кордон чоловіки, зняті з військового обліку

Лише деякі категорії українських чоловіків мають можливість отримати дозвіл на безперешкодний виїзд з країни

В Україні з 24 лютого через повномасштабне вторгнення росії триває впроваджений президентом Володимиром Зеленським воєнний стан і загальна мобілізація, в рамках яких виїзд за межі країни військовозобов'язаним чоловікам заборонений. "Телеграф" вирішив розібратися, чи поширюється відповідна заборона на громадян, які не підлягають мобілізаційним заходам і виключені з військового обліку.

Як пояснили у Державній прикордонній службі, українці, що не перебувають у списках військового обліку, не завжди мають право на вільний перетин держкордону.

Хто зможе виїхати

У рамках чинного законодавства дозвіл поширюється на такі категорії громадян:

українці з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи. При умові наявності довідки/посвідчення щодо надання відповідного статусу або пенсійного посвідчення, чи документу, що підтверджує призначення соцдопомоги. Форма повинна бути затверджена у Мінсоцполітики.

особи з інвалідністю, визнані військово-лікарською комісією (ВЛК) тимчасово непридатними до військової служби через відповідний стан здоров’я на строк до 6 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Також виїзд може бути дозволений українцям, які були зняті з військового обліку згідно з рішенням ВЛК про непридатність до військової служби.

Окрім того, з військової служби можуть бути виключені чоловіки, що досягли граничного віку перебування в запасі. Тобто ті, хто досягнув 60-річного віку, отримають право на безперешкодний виїзд з країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому з військовозобов'язаних українців можуть дозволити виїхати з України під час дії воєнного стану.