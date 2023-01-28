Мужчин, которые незаконно уехали из Украины, накажут: юрист объяснил, что им грозит

Ответственность грозит не только тем, кто пытается уехать, но и тем, кто уже незаконно выехал за рубеж

В период действия военного положения мужчинам призывного возраста запрещено выезжать из Украины. За нарушение грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Об этом рассказал юрист Александр Трегуб, передают РБК-Украина. Часто, чтобы покинуть страну, мужчины пытаются дать взятку пограничникам или выехать по поддельным документам через лес, речку или в багажнике авто. За такие действия мужчину могут либо оштрафовать, либо арестовать.

"Админответственность за пересечение границы вне пунктов пропуска (через лес, реку, в багажнике автомобиля и так далее), предоставление чужого документа при пересечении границы (в том числе паспорта женщины, соответственно переодевшись) предусмотрена статьей 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). За совершение этого нарушения предусмотрен штраф или административный арест", – объясняет собеседник.

Кроме того, ответственность предусмотрена на незаконный выезд на территорию россии через оккупированные регионы. Сейчас в Украине действует определенный порядок въезда и выезда на временно оккупированные территории. И если мужчина решил выехать из Украины через территорию россии, то ему грозит штраф.

"Согласно статье 204-4 КУоАП за пересечение или попытку пересечения линии столкновения или неконтролируемого участка государственной границы Украины любым способом вне контрольных пунктов въезда-выезда или с использованием поддельных документов или содержащих ложные сведения о человеке или без разрешения соответствующих органов власти на таких лиц будет наложен штраф", – добавляет он.

Если же мужчина решил пересечь границу по поддельным документам с фальшивыми печатями, штампами или данными, то ему грозит уголовная ответственность за подделку документов по статье 358 УК Украины.

"Например, мужчина для пересечения границы использовал поддельный паспорт, где указано, что мужчине 17 лет. Но ему на самом деле уже исполнилось 18. Или едет с поддельными выводами ВЛК о признании непригодным. Ответственность по указанной статье предусмотрена в виде наложения штрафа или ограничения свободы", – отмечает Александр Трегуб.

За дачу взятки пограничнику или другому должностному лицу положен или штраф или лишение свободы до 4 лет, согласно со статьей 369 УК Украины.

"Причем ответственность наступает за само предложение дать взятку за незаконный пропуск через границу, независимо от того принял ли пограничник предложение или не взял взятку. И независимо от того, удалось ли в результате пересечь границу", – говорит юрист.

Кроме того, все случаи незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста (т 18 до 60 лет) могут квалифицировать как уклонение от призыва на службу (ст. 336 УК Украины). За это предусмотрено лишение свободы от 3 до 5 лет. Но ответственность по этой статье возможна, если в суде будет доказано, что мужчина имел мотив и умысел скрыться от мобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто может выезжать из Украины без загранпаспорта.Есть всего несколько категорий украинцев, которым это разрешено.