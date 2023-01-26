Выезд из Украины: могут ли пересечь границу мужчины, снятые с военного учета

Только некоторые категории украинских мужчин могут получить разрешение на беспрепятственный выезд из страны

В Украине с 24 февраля из-за полномасштабного вторжения россии продолжается внедренное президентом Владимиром Зеленским военное положение и всеобщая мобилизация, в рамках которых выезд за пределы страны военнообязанным мужчинам запрещен. "Телеграф" решил разобраться, распространяется ли соответствующий запрет на мужчин, которые не подлежат мобилизационным мерам и исключены из военного учета.

Как пояснили в Государственной пограничной службе, украинцы, не состоящие в списках военного учета, не всегда имеют право на свободное пересечение госграницы.

Кто сможет уехать

В рамках действующего законодательства разрешение распространяется на следующие категории граждан:

украинцы с инвалидностью I, II, III группы. При условии наличия справки/удостоверения о предоставлении соответствующего статуса или пенсионного удостоверения, или документа, подтверждающего назначение соцпомощи. Форма должна быть утверждена в Минсоцполитике.

лица с инвалидностью, признанные военно-врачебной комиссией (ВВК) временно непригодными к военной службе из-за соответствующего состояния здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Также выезд может быть разрешен украинцам, которые были сняты с военного учета согласно решению ВВК о непригодности к военной службе.

Кроме того, с военной службы могут быть исключены мужчины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе. То есть те, кто достиг 60-летнего возраста, получат право на беспрепятственный выезд из страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому из военнообязанных украинцев могут разрешить уехать из Украины во время действия военного положения — объяснения юриста.