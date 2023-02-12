Выезд за границу: пограничники назвали категорию мужчин, которая может уехать из Украины

Для выезда потребуется необходимое разрешение

Во время военного положения и общей мобилизации выезжать из страны могут только некоторые категории мужчин. К ним относятся волонтеры и водители. Однако для пересечения границы им понадобится разрешение.

Так, выезжать за пределы страны могут волонтеры или водители, которые осуществляют перевозку медицинских грузов или же гуманитарной помощи на автомобиле для нужд ВСУ или других военных формирований или населения Украины. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Пересечь границу можно будет в случае наличия соответствующего решения о выезде за пределы Украины, выполнения правил пересечения госграницы, а также при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность "Путь".

Решение о выезде за границу водителей или волонтеров принимается Мининфраструктурой или областной, Киевской городской военной администрацией при наличии соответствующего обоснования относительно объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Отмечается, что Министерство инфраструктуры Украины, областные или же КГВА направляют в Администрацию Госпогранслужбы решение о выезде гражданина за пределы Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, как легко и просто проверить, разрешен ли вам выезд за границу нашей страны.