Выезд мужчин за границу в 2023 году: названа категория, которая может уехать из Украины
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Пограничники объяснили, какие мужчине понадобятся документы
Во время действия военного положения и общей мобилизации одной из категорий мужчин, которые могут выезжать за границу, являются многодетные отцы. Однако для выезда в другую страну им понадобится ряд определенных документов.
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что определяющим фактором является не отцовство, а именно содержание трех и более детей. Для пересечения границы мужчине нужно будет предоставить документальное подтверждение о содержании им троих или более несовершеннолетних детей.
Документами, которые подтверждают самостоятельное воспитание детей, являются:
- свидетельства о рождении детей (трех и более);
- удостоверение отца многодетной семьи;
- решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;
- свидетельство о смерти матери ребенка;
- решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;
- решение суда о признании матери без вести отсутствующей;
- решение суда об объявлении матери умершей.
Отмечается, что в случае, если мужчина не проживает вместе со своими детьми, одной семьей, ему нужно будет предоставить доказательства содержания ребенка (детей). К этим документам относят: решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка, а также справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, адвокат Ростислав Кравец назвал категорию мужчин, которая может выезжать за пределы Украины во время военного положения. Но для пересечения границы потребуются некоторые документы.