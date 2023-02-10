Выезд мужчин за границу в 2023 году: названа категория, которая может уехать из Украины

Пограничники объяснили, какие мужчине понадобятся документы

Во время действия военного положения и общей мобилизации одной из категорий мужчин, которые могут выезжать за границу, являются многодетные отцы. Однако для выезда в другую страну им понадобится ряд определенных документов.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что определяющим фактором является не отцовство, а именно содержание трех и более детей. Для пересечения границы мужчине нужно будет предоставить документальное подтверждение о содержании им троих или более несовершеннолетних детей.

Документами, которые подтверждают самостоятельное воспитание детей, являются:

свидетельства о рождении детей (трех и более);

удостоверение отца многодетной семьи;

решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей.

Отмечается, что в случае, если мужчина не проживает вместе со своими детьми, одной семьей, ему нужно будет предоставить доказательства содержания ребенка (детей). К этим документам относят: решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка, а также справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, адвокат Ростислав Кравец назвал категорию мужчин, которая может выезжать за пределы Украины во время военного положения. Но для пересечения границы потребуются некоторые документы.