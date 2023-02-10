Укр

Выезд мужчин за границу в 2023 году: названа категория, которая может уехать из Украины

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Выезд мужчин за границу
Выезд мужчин за границу. Фото DPSUkraine

Пограничники объяснили, какие мужчине понадобятся документы

Во время действия военного положения и общей мобилизации одной из категорий мужчин, которые могут выезжать за границу, являются многодетные отцы. Однако для выезда в другую страну им понадобится ряд определенных документов.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что определяющим фактором является не отцовство, а именно содержание трех и более детей. Для пересечения границы мужчине нужно будет предоставить документальное подтверждение о содержании им троих или более несовершеннолетних детей.

Документами, которые подтверждают самостоятельное воспитание детей, являются:

  • свидетельства о рождении детей (трех и более);
  • удостоверение отца многодетной семьи;
  • решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;
  • свидетельство о смерти матери ребенка;
  • решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;
  • решение суда о признании матери без вести отсутствующей;
  • решение суда об объявлении матери умершей.

Отмечается, что в случае, если мужчина не проживает вместе со своими детьми, одной семьей, ему нужно будет предоставить доказательства содержания ребенка (детей). К этим документам относят: решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка, а также справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, адвокат Ростислав Кравец назвал категорию мужчин, которая может выезжать за пределы Украины во время военного положения. Но для пересечения границы потребуются некоторые документы.

Теги:
#Украина #Госпогранслужба #Документы #Многодетный отец #Выезд за границу