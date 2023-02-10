Виїзд чоловіків за кордон у 2023 році: названо категорію, яка може виїхати з України

Прикордонники пояснили, які чоловікові знадобляться документи

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації однією з категорій чоловіків, які можуть виїжджати за кордон, є багатодітні батьки. Однак для виїзду в іншу країну їм знадобиться низка певних документів.

У Держприкордонслужбі України повідомили, що визначальним фактором є не батьківство, а саме утримання трьох та більше дітей. Для перетину кордону чоловікові потрібно буде надати документальне підтвердження про утримання ним трьох чи більше неповнолітніх дітей.

Документами, що підтверджують самостійне виховання дітей, є:

свідоцтва про народження дітей (трьох і більше);

посвідчення батька багатодітної сім’ї;

рішення суду про позбавлення одного із батьків батьківських прав;

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлої.

Зазначається, що у випадку, якщо чоловік не проживає разом зі своїми дітьми, однією сім’єю, йому потрібно буде надати доказ утримання дитини (дітей). До цих документів відносять рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини, а також довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, адвокат Ростислав Кравець назвав категорію чоловіків, яка може виїжджати за межі України під час воєнного стану. Але для перетину кордону знадобляться деякі документи.