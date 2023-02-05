Виїзд чоловіків за кордон: для однієї з категорій змінили перелік документів

Одну із довідок прибрали зі списку

Під час воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки, які мають інвалідність, можуть виїжджати за межі країни. Проте перелік документів для переліку кордону цих осіб дещо змінили.

З-поміж ряду документів, які чоловікові потрібно було пред’являти під час виїзду, вилучили довідку про інвалідність, видану виключно за висновком медико-соціальної експертизи. Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті Кабінету Міністрів України.

Так, чоловікам з інвалідністю необхідно буде показувати додаткове свідчення, яке підтверджує відповідність особистих даних із діагнозом. Варто додати, що ця норма діє з листопада 2022 року. Документ прибрали з переліку необхідних через те, що довідка не містить персональних даних, що дозволяють ідентифікувати особу.

Громадянин України, який має оформлену інвалідність, може вільно перетинати кордон під час воєнного стану. Для цього будуть потрібні такі документи:

посвідчення, що підтверджує відповідну інвалідність;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідка про отримання пільг людини з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Вікторія Тютюнникова пояснила, чи загрожує якесь покарання чоловікам, які поїхали до початку повномасштабної війни й не повернулися під час воєнного стану та мобілізації.