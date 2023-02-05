Выезд мужчин за границу: для одной их категорий изменили перечень документов

Одну из справок убрали из списка

Во время военного положения и общей мобилизации мужчины, имеющие инвалидность, могут выезжать за пределы страны. Однако перечень документов для перечня границы для этих лиц несколько изменили.

Из ряда документов, которые мужчина нужно было предъявлять при выезде, изъяли справку об инвалидности, выданную исключительно по заключению медико-социальной экспертизы. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Кабинета министров Украины.

Так, мужчинам с инвалидностью необходимо будет показывать дополнительное свидетельство, которое подтверждает соответствие личных данных с диагнозом. Стоит добавить, что данная норма действует с ноября 2022 года. Документ убрали из перечня необходимых по той причине, что справка не содержит персональных данных, позволяющих идентифицировать личность.

Гражданин Украины, имеющий оформленную инвалидность, может свободно пересекать границу во время военного положения. Для этого потребуются следующие документы:

удостоверение, подтверждающее соответствующую инвалидность;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;

справка о получении льгот человека с инвалидностью, не имеющей права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Виктория Тютюнникова объяснила, грозит ли какое-либо наказание мужчинам, которые уехали до начала полномасштабной войны и не вернулись во время военного положения и общей мобилизации.