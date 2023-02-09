Одна з категорій військовозобов'язаних чоловіків може виїхати за кордон, однак є важлива умова

Виїхати зможуть і ті чоловіки, які мають неповнолітніх дітей від різних жінок, однак є певні умови

Попри те, що в Україні подовжили терміни воєнного стану та загальної мобілізації через повномасштабне російське вторгнення, в рамках яких виїзд за межі країни чоловікам заборонено, деякі категорії військовозобов'язаних все ж зможуть покинути країну. Це стосується чоловіків, які мають на утриманні трьох і більше дітей, які не досягли 18-річного віку. "Телеграф" вирішив розібратися, чи матимуть таку можливість чоловіки, які вже мають двох дітей, однак дружина вагітна 3-ою.

Як у коментарі виданню progroshi пояснив голова адвокатського обʼєднання "Кравець і партнери", адвокат Ростислав Кравець, військовозобов'язаний чоловік, дружина якого перебуває в очікуванні третьої дитини, все ж має право на виїзд за межі України. Умова — вагітність потрібно буде підтвердити документально.

Крім того, за словами експерта, все залежить і від строку (триместру) вагітності. Для отримання дозволу, він повинен бути не меншим за 35 тижнів.

"Тоді чоловік зможе перетнути кордон, бо вважатиметься, що у нього вже троє дітей", — пояснив Кравець.

Адвокат додав, якщо у чоловіка вже є троє неповнолітніх дітей, навіть якщо їх матерями є різні жінки, однак він справно сплачує аліменти на їх утримання, він також матиме змогу перетнути державний кордон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи може загрожувати покарання тим чоловікам, які виїхали за кордон ще до повномасштабного вторгнення росії, однак не повернулися на Батьківщину після оголошення загальної мобілізації.