Одна из категорий военнообязанных мужчин может уехать за границу, однако есть важное условие

Уехать смогут и те мужчины, которые имеют несовершеннолетних детей от разных женщин, однако есть определенные условия

Несмотря на то, что в Украине продлили сроки военного положения и общей мобилизации из-за полномасштабного российского вторжения, в рамках которых выезд за пределы страны мужчинам запрещен, некоторые категории военнообязанных все же смогут покинуть страну. Это касается мужчин, которые содержат трех и более детей, не достигших 18-летнего возраста. "Телеграф" решил разобраться, будут ли такая возможность у мужчин, у которых уже двое детей, однако жена беременна 3-й.

Как в комментарии изданию progroshi объяснил председатель адвокатского объединения "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец, военнообязанный муж, жена которого находится в ожидании третьего ребенка, все же имеет право на выезд за пределы Украины. Условие – беременность нужно будет подтвердить документально.

Кроме того, по словам эксперта, все зависит и от срока (триместра) беременности. Для получения разрешения, он должен быть не менее 35 недель.

"Тогда мужчина сможет пересечь границу, потому что будет считаться, что у него уже трое детей", — пояснил Кравец.

Адвокат добавил, если у мужчины уже есть трое несовершеннолетних детей, даже если их матерями есть разные женщины, однако он исправно платит алименты на их содержание, он также сможет пересечь государственную границу.

Ранее "Телеграф" сообщал, может ли грозить наказание тем мужчинам, которые уехали за границу еще до полномасштабного вторжения России, однако не вернулись на Родину после объявления всеобщей мобилизации.