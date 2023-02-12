Виїзд за кордон: прикордонники назвали категорію чоловіків, яка може виїхати з України

Для виїзду потрібен необхідний дозвіл

Під час воєнного стану та загальної мобілізації виїжджати з країни можуть лише деякі категорії чоловіків. До них належать волонтери та водії. Однак для перетину кордону їм знадобиться дозвіл.

Так, виїжджати за межі країни можуть волонтери чи водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів або ж гуманітарної допомоги на автомобілі для потреб ЗСУ чи інших військових формувань, чи населення України. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

Перетнути кордон можна буде у разі наявності відповідного рішення про виїзд за межі України, виконання правил перетину держкордону, а також за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека "Шлях".

Рішення про виїзд за кордон водіїв або волонтерів приймається Мінінфраструктурою або обласною, Київською міською військовою адміністрацією за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних установ;

відправників чи одержувачів гуманітарної допомоги.

Зазначається, що Міністерство інфраструктури України, обласні чи КМВА направляють до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд громадянина за межі України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, як легко та просто перевірити, чи дозволено вам виїзд за кордон нашої країни.