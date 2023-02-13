Выехать за границу с детьми: в МВД назвали действующие сейчас условия

На руках у взрослого должен быть ряд документов для выезда

Пока в Украине идет полномасштабная война, из-за которой указом президента Владимира Зеленского объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, выезд за границу для большей категории граждан был ограничен. Что касается несовершеннолетних, то они имеют право на пересечение госграницы, однако при определенных условиях.

Как напомнили в Министерстве внутренних дел, выезд ребенка в возрасте до 16 лет за пределы Украины может происходить исключительно в сопровождении одного из родителей или совершеннолетнего гражданина, имеющего на руках соответствующее заверенное письменное заявление.

"Выезд ребенка до 16 лет за пределы Украины во время войны происходит в сопровождении одного из родителей. А также совершеннолетних брата или сестры, других родственников или лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением. Такое заявление должно быть заверено органами опеки и попечительства", – объяснили в ведомстве.

Кроме того, в МВД отметили, что пересечение государственной границы лицом до 16 лет разрешено даже без нотариально удостоверенного согласия второго родителя. В то же время, при выезде взрослый должен предъявить пограничникам паспорт гражданина Украины. Если его нет – свидетельство о рождении ребенка.

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