Виїхати за кордон з дітьми: у МВС назвали умови, які діють зараз

На руках дорослий повинен мати й низку документів для виїзду

Поки в Україні триває повномасштабна війна, через яку указом президента Володимира Зеленського оголошено загальну мобілізацію та воєнний стан, виїзд за кордон для більшої категорії громадян було обмежено. Що стосується неповнолітніх, то вони мають право на перетин держкордону, однак за певних умов.

Як нагадали у Міністерство внутрішніх справ, виїзд дитини, віком до 16 років за межі України може відбуватися виключно у супроводі одного з батьків або повнолітнього громадянина, який має на руках відповідну завірену письмову заяву.

"Виїзд дитини до 16 років за межі України під час війни відбувається у супроводі одного з батьків. А також повнолітніх брата чи сестри, інших родичів чи осіб, яких уповноважив один із батьків письмовою заявою. Така заява має бути завірена органами опіки та піклування", — пояснили у відомстві.

Крім того, у МВС зазначили, що перетин державного кордону особою до 16 років дозволено навіть без нотаріально засвідченої згоди другого з батьків. Водночас, під час виїзду дорослий повинен пред'явити прикордонникам паспорт громадянина України. Якщо його нема — свідоцтво про народження дитини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як легко перевірити, чи дозволений вам виїзд за межі країни.

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