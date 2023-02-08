Тысячи граждан могут выехать из Украины без загранпаспорта – о ком речь и как это сделать

Только три категории могут выехать из Украины без загранпаспорта

В Украине правительство приняло решение продлить сроки военного положения и общей мобилизации до конца февраля 2023, поэтому выезд за границу военнообязанным мужчинам в возрасте 18-60 лет был запрещен. Однако существуют некоторые исключения. В частности, некоторым категориям разрешили выезжать из страны по внутреннему паспорту — "Телеграф" разбирался, кого это касается.

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщили, что получить разрешение на пересечение государственной границы по внутреннему паспорту могут получить только категории украинцев, которые эвакуируются из районов, где ведутся боевые действия, а именно:

женщины,

дети,

люди с инвалидностью.

Остальные граждане при выезде обязаны предоставить пограничникам загранпаспорт.

Что нужно сделать перед выездом

Перед поездкой украинцы должны уточнять данные по конкретной стране, госграницу которой планируют пересечь, ведь не все они предоставляют возможность въезда с украинскими паспортами.

Следует отметить, что пересечение границы по внутреннему паспорту возможно исключительно в одном направлении — из Украины. Для того чтобы вернуться на Родину, гражданин должен будет оформить удостоверение личности на возвращение в Украину. Его можно получить, обратившись в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины за границей.

Такой же официальный документ необходим при условии, что загранпаспорт был поврежден или потерян во время поездки или его срок действия истек.

Ранее "Телеграф" сообщал, смогут ли получить разрешение на выезд за границу снятые с военного учета мужчины.