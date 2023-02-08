Тисячі громадян можуть виїхати з України без закордонного паспорта - про кого мова та як це зробити

Лише три категорії можуть виїхати з України без закордонного паспорта

В Україні уряд прийняв рішення подовжити строки воєнного стану і загальної мобілізації до кінця лютого 2023 року, тож виїзд за кордон військовозобов‘язаним чоловікам віком 18-60 років було заборонено. Однак існують певні винятки. Зокрема, деяким категоріям дозволили виїжджати з країни по внутрішньому паспорту — "Телеграф" розбирався, кого це стосується.

Пресслужба Державної прикордонної служби України повідомили, що отримати дозвіл на перетин державного кордону за внутрішнім паспортом можуть отримати лише ті категорії українців, які евакуюються з районів, де ведуться бойові дії, а саме:

жінки,

діти,

люди з інвалідністю.

Решта громадян під час виїзду зобов'язані надати прикордонникам закордонний паспорт.

Що потрібно зробити перед виїздом

Перед поїздкою українці повинні уточнювати дані стосовно конкретної країни, держкордон якої планують перетнути, адже не всі вони надають можливість в'їзду з українськими паспортами.

Варто наголосити, що перетин кордону за внутрішнім паспортом можливий виключно в одному напрямку — з України. Для того, аби повернутися на Батьківщину, громадянин повинен буде оформити посвідчення особи на повернення в Україну. Його можна отримати, звернувшись до дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном.

Такий же офіційний документ необхідний при умові, що закордонний паспорт був пошкоджений або втрачений під час подорожі або його термін дії закінчився.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи зможуть отримати дозвіл на виїзд за кордон зняті з військового обліку чоловіки.