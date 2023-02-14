"Невиправдані ризики": Держдеп США рекомендує підприємцям негайно покинути росію

У Держдепі розповіли, що може загрожувати американцям у росії

Державний департамент США вважає, що всі американці, які знаходяться на території росії, наражаються на "невиправданий ризик" і рекомендують їм негайно виїхати звідти.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів речник зовнішньополітичного відомства США Нед Прайс під час брифінгу 13 лютого.

"Звичайно, ми заохочуємо, щоб американці, бізнесмени, які працюють у компаніях США, транснаціональних корпораціях або конгломератах, не залишалися в рф, тому що ці люди наражаються на невиправданий ризик", — сказав він.

Зокрема представник Держдепу зазначив, що це включає юридичні ризики, санкції та репутаційні втрати.

При цьому він зазначив, що уряд США не може наказати підприємцям виїхати з росії, а це рішення їм доведеться приймати самостійно.

Водночас Прайс нагадав, що після початку вторгнення в Україну близько 1000 американських компаній вирішили залишити росію, але вони це зробили на підставі власних розрахунків.

Як повідомлялося раніше, МЗС Франції напередодні закликало своїх громадян негайно залишити Білорусь, скориставшись для цього автомобільним транспортом.