"Неоправданные риски": Госдеп США рекомендует предпринимателям немедленно покинуть россию

В Госдепе рассказали, что может угрожать американцам в рф

Государственный департамент США считает, что все американцы, которые находятся на территории россии, подвергают себя "неоправданному риску" и рекомендует им немедленно уехать оттуда.

Как сообщает Укринформ, об этом рассказал спикер внешнеполитического ведомства США Нед Прайс во время брифинга 13 февраля.

"Конечно, мы поощряем, чтобы американцы, бизнесмены, работающие в компаниях США, транснациональных корпорациях или конгломератах, не оставались в россии, потому что эти люди подвергаются неоправданному риску", — сказал он.

В частности представитель Госдепа отметил, что это включает в себя юридические риски, санкции и репутационные потери.

При этом он отметил, что правительство США не может приказать предпринимателям уехать из россии, а это решение им придется принимать самостоятельно.

Вместе с тем Прайс напомнил, что после начала вторжения в Украину, около 1000 американских компаний решили покинуть россию, но они это сделали на основании собственных расчетов.

Как сообщалось ранее, МИД Франции накануне призвал своих граждан немедленно покинуть Беларусь, воспользовавшись для этого автомобильным транспортом.