Лукашенко сделал заявление насчет мобилизации в Бералуси

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не собираются объявлять мобилизацию. По его словам, белорусы могут жить совершенно спокойно:

Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но до войны готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойными ", — заверил диктатор.

Новость дополняется…