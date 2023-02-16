Историческое событие: что известно о визите Байдена в Польшу накануне 24 февраля

Все желающие жители Польши могут лично послушать американского лидера

Визит президента США Джозефа Байдена в Польшу официально запланирован на 20-22 февраля. По словам посла США в Польше Марка Бжезинского, это станет историческим событием, ведь впервые американский лидер приезжает на польскую землю дважды в течение одного года (фактического, а не календарного).

Больше деталей сообщает "Европейская правда". Следует отметить, что прибыть в Варшаву Байден почти 20 февраля вечером. Основные мероприятия с его участием запланированы на вторник, 21 февраля.

В частности, в садах королевского дворца, у террасы Аркады Кубицкого Джо Байден должен произнести свою главную речь. Ожидается, что значительная ее часть будет посвящена полномасштабной войне Украины с россией и помощи Западу, которую он предоставляет Киеву.

Отмечается, что все желающие жители Польши могут лично послушать эту речь. Однако для этого предварительно следует подать заявку на регистрацию через специальную форму. Детали о приезде будут сообщены за день до визита Байдена, этим занимается посольство США в Польше. Уже сейчас известно, что, учитывая необходимость строгих мер безопасности, в сады не будут пускать людей с большими сумками, зонтиками, также нельзя будет брать флаги и плакаты.

Напомним, что предыдущий визит в Польшу Джо Байден совершил в конце марта 2022 года. Там он успел встретиться с украинской делегацией, которую возглавляли министр обороны Алексей Резников и глава МИДа Дмитрий Кулеба.

На этот раз ожидается встреча Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским. Для главы украинского государства это может стать третьей зарубежной поездкой во время полномасштабной войны с Россией.