Байден обратился к народу и сделал важное для Украины заявление

Война россии в Украине негативно повлияла на весь мир

Президент США Джо Байден выступил с речью "Про положение дел в стране". В ней он вспомнил и про Украину. Он сказал, что вторжение россии стало испытанием для всего мира.

Текст речи опубликован на сайте Белого дома. Байден напомнил, что сила США не только в примере силы, но и в силе примера. "Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы поддержали украинский народ", — сказал американский президент.

Байден также заверил, что Америка продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. "Наша страна работает ради большей свободы, большего достоинства и большего мира, не только в Европе, но и везде", — сказал он.

Байден также вспомнил про войну в Украине говоря об инфляции. Эта проблема стала глобальной из-за пандемии и войны, развязанной россией, которая нарушила поставки энергии и продовольствия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Байден не поддерживает передачу в Украину истребителей F-16. Он считает, что они должны остаться в США, однако эксперты уверены, что вопрос еще будет обсуждаться.