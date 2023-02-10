Байден летит к границам Украины: Белый дом назвал четкую дату

Глава Белого дома выступит с речью об Украине

Президент США Джо Байден накануне годовщины начала российского вторжения в Украину прилетит в Польшу, где встретится с президентом страны Анджеем Дудой.

Как сообщает в Twitter журналист CNN Диджей Джуд, Байден будет находиться в Польше с 20 по 22 февраля и обсудит двустороннее сотрудничество между странами.

Кроме того, одной из ключевых тем переговоров является оказание помощи Украине и укрепление общей обороноспособности НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга подтвердила даты и отметила, что американский лидер также выступит с речью по случаю годовщины "жестокого и неспровоцированного вторжения россии в Украину" и расскажет, как США сплотили мир для оказания ей поддержки в защите свободы и демократии.

При этом в польских СМИ появились сообщения, что туда также может прибыть и президент Украины Владимир Зеленский, чтобы представить план по достижению мира. В ОПУ эту информацию не подтвердили.

Как сообщалось ранее, накануне глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что его страна будет продолжать оказывать военную поддержку Украине и передавать необходимое ей для деоккупации всей своей территории оружие.