Байден летить до кордонів України: Білий дім назвав чітку дату

Глава Білого дому виступить із промовою про Україну

Президент США Джо Байден напередодні річниці початку російського вторгнення в Україну прилетить до Польщі, де зустрінеться з президентом країни Анджеєм Дудою.

Як повідомляє в Twitter журналіст CNN Діджей Джуд, Байден перебуватиме у Польщі з 20 по 22 лютого та обговорить двосторонню співпрацю між країнами.

Крім того, однією з ключових тем переговорів є надання допомоги Україні та зміцнення спільної обороноздатності НАТО.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу підтвердила дати та зазначила, що американський лідер також виступить із промовою з нагоди роковин "жорстокого та неспровокованого вторгнення росії в Україну" і розповість, як США згуртували світ для надання їй підтримки у захисті свободи та демократії.

При цьому в польських ЗМІ з’явилися повідомлення, що туди також може прибути й президент України Володимир Зеленський, щоб озвучити план щодо досягнення миру. В ОПУ цю інформацію не підтвердили.

Як повідомлялося раніше, напередодні глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що його країна продовжуватиме надавати військову підтримку Україні та передавати необхідну їй для деокупації всієї своєї території зброю.