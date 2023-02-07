"Жодної таємниці немає": Данілов розповів, чого чекати на фронті найближчим часом

Новий наступ росіян може розпочатися до річниці початку вторгнення

Українцям поки що рано розслаблятися, оскільки "перемога ще не лежить у кишені", а противник готується до нових наступальних дій найближчим часом.

Як розповів в інтерв’ю NV секретар РНБО Олексій Данілов, 24 лютого буде річниця початку повномасштабного вторгнення, а російському військовому керівництву звітувати особливо нема про що.

Він нагадав, що на початку вторгнення окупанти ставили завдання взяти Київ і змінити владу в Україні, але цього не сталося, як і не було втілено решту планів.

"Ми готуємося до будь-якого розвитку подій. Розуміємо, що відбувається у ворога, його стан. Я б не говорив сьогодні, що ми можемо абсолютно розслабитися і перемога вже лежить у нашій кишені", — зазначив Данілов.

За його словами, працювати над звільненням усіх окупованих територій доведеться ще багато.

При цьому секретар РНБО прокоментував матеріал Financial Times, у якому йшлося про те, що росіяни готують новий наступ.

"Сьогодні путін ставить завдання повного захоплення Луганської та Донецької областей, жодної таємниці в цьому немає", — додав він.

За словами Данілова, зараз у кремлі розуміють, що росія не має сил, щоб втілити всі свої цілі, а тому вони шукають можливість залучити різноманітних перемовників, щоб почати домовлятися.

При цьому він додав, що українські умови для початку переговорів уже були озвучені. До них входить звільнення всіх окупованих територій, відповідальність для всіх, хто причетний до вторгнення та гарантії безпеки для України.

Як повідомлялося раніше, напередодні західне видання FT оприлюднило інформацію про те, що росіяни готуються до масштабного наступу, яке, за його інформацією, може розпочатися в найближчі 10 днів.