Історична подія: що відомо про візит Байдена до Польщі напередодні 24 лютого

Всі охочі жителі Польщі зможуть особисто послухати американського лідера

Візит президента США Джозефа Байдена до Польщі офіційно запланований на 20-22 лютого. За словами посла США у Польщі Марка Бжезінського, це стане історичною подією, адже вперше американський лідер приїздить на польську землю двічі протягом одного року (фактичного, а не календарного).

Більше деталей повідомляє "Європейська правда". Слід зазначити, що прибути до Варшави Байден майже 20 лютого ввечері. Основні заходи за його участі заплановані на вівторок, 21 лютого.

Зокрема, у садах королівського палацу, поблизу тераси Аркади Кубицького Джо Байден має виголосити свою основну промову. Очікується, що значна її частина буде присвячена повномасштабній війні України з росією та допомозі Заходу, яку той надає Києву.

Зазначається, що усі охочі громадяни Польщі зможуть особисто послухати цю промову. Однак для цього попередньо слід подати заявку на реєстрацію через спеціальну форму. Деталі приїзду будуть повідомлені за день до візиту Байдена, цим опікується посольство США у Польщі. Уже зараз відомо, що з огляду на необхідність суворих заходів безпеки, у сади не пускатимуть людей із великими сумками, парасольками, також не можна буде брати прапори і плакати.

Нагадаємо, що попередній візит до Польщі Джо Байден здійснив наприкінці березня 2022 року. Тоді він устиг зустрітися із українською делегацією, яку очолювали міністр оборони Олексій Резніков та глава МЗС Дмитро Кулеба.

Цього ж разу очікується зустріч Байдена із українським президентом Володимиром Зеленським. Для глави української держави це може стати третьою закордонною поїздкою за час повномасштабної війни з росією.