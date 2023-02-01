Нардеп V, VI та VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфа" про можливу зустріч президентів України та США в Польщі:

Другою країною, яку президент України Володимир Зеленський може відвідати майже через рік з початку широкомасштабної російської агресії, ймовірно, стане Польща. Нагадаю, що у грудні 2022-го український президент побував у США.

Цього разу цілком імовірна його чергова зустріч, але вже на польській землі, з американським лідером Джозефом Байденом, а також польським президентом Анджеєм Дудою. Імовірно, захід може відбутися наприкінці лютого.

Я вважаю дуже виваженою політику Банкової щодо закордонних візитів президента за умов повномасштабної війни. Тоді, коли це дозволяє якимось чином реалізувати стратегічні інтереси України, особливо щодо постачання озброєнь – стратегічного масштабу посилення допомоги нашій країні – такі поїздки виправдані.

Думаю, якщо є можливість провести зустріч з Байденом, тим більше в Польщі, яка є нашим потужним і послідовним партнером, це чудова можливість та чудовий майданчик, щоб змінити погляд Білого дому щодо масштабів постачання нам важкої бронетехніки, а також надання ракет далекого радіусу дії та винищувачів.

Сьогодні ці три позиції – пріоритет №1 щодо підкріплення наших збройних сил. І щоб отримати бажане, треба дивитися віч-на-віч партнерам. Очно. Використовуючи всю силу переконання, яка є в українського президента, що він не раз демонстрував.

Тим більше, наголошую, Польща – дуже гарний майданчик для такої зустрічі. Це можна порівняти з грою команди на рідному стадіоні, коли вболівальники надають сили.