Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" о возможной встрече президентов Украины и США в Польше:

Второй страной, которую президент Украины Владимир Зеленский может посетить, спустя почти год с начала широкомасштабной российской агрессии, вероятно, станет Польша. Напомню, что в декабре 2022-го украинских президент побывал в США.

В этот раз вполне вероятна его очередная очная встреча, но уже на польской земле, с американским лидером Джозефом Байденом, а также польским президентом Анджеем Дудой. Предположительно, мероприятие может состояться в конце февраля.

Я считаю очень взвешенной политику Банковой касательно зарубежных визитов президента в условиях полномасштабной войны. Тогда, когда это позволяет каким-то образом реализовать стратегические интересы Украины, особенно касательно поставок вооружений – стратегического масштаба усиление помощи нашей стране – такие поездки оправданы.

Думаю, если есть возможность провести встречу с Байденом, тем более в Польше, которая является нашим мощным и последовательным партнером, это отличная возможность и прекрасная площадка, чтобы сменить взгляд Белого дома касательно масштабов поставок нам тяжелой бронетехники, а также предоставления ракет дальнего радиуса действия и истребителей.

Сегодня эти три позиции – приоритет №1 с точки зрения подкрепления наших вооруженных сил. И чтобы получить желаемое, надо смотреть глаза в глаза партнерам. Очно. Используя всю силу убеждения, которая явно есть у украинского президента, что он не раз демонстрировал.

Тем более, акцентирую, Польша – очень хорошая площадка для такой встречи. Это можно сравнить с игрой команды на родном стадионе, когда болельщики придают сил.