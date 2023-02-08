Байден звернувся до народу і зробив важливу для України заяву

Війна росії в Україні негативно вплинула на весь світ

Президент США Джо Байден виступив із промовою "Про стан справ у країні". У ній він згадав і про Україну. Він сказав, що вторгнення росії стало випробуванням для всього світу.

Текст промови опубліковано на сайті Білого дому. Байден нагадав, що сила США у прикладі сили, а й у силі прикладу. "Ми об’єднали НАТО та створили глобальну коаліцію. Ми виступили проти агресії Путіна. Ми підтримали український народ", — сказав американський президент.

Байден також запевнив, що Америка продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. "Наша країна працює заради більшої свободи, більшої гідності та більшого світу, не тільки в Європі, а й скрізь", — сказав він.

Байден також згадав про війну в Україні, говорячи про інфляцію. Ця проблема стала глобальною через пандемію та війну, розв’язану росією, яка порушила постачання енергії та продовольства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Байден не підтримує передачу в Україну винищувачів F-16. Він вважає, що вони мають залишитися в США, проте експерти впевнені, що питання ще обговорюватиметься.