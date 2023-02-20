З’явилися перші фото Байдена в Києві

Фото було зроблено прямо під час повітряної тривоги

У понеділок, 20 лютого, американський президент Джо Байден приїхав з несподіваним візитом до Києва і, незважаючи на повітряну тривогу, поклав квіти Героям Небесної сотні.

Ексклюзивні фото із місця подій зробив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Як відомо, 20 лютого в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної сотні, і з самого ранку половину вулиць у столиці було перекрито, — виявилося, що через візит президента США. Майже одразу після того, як про це стало відомо, у Білорусі зафіксували активність ворожої авіації, і у Києві, як і у всій Україні, оголосили повітряну тривогу.

Але сирени не зупинили Джо Байдена, аби вшанувати пам’ять українських героїв.

Джо Байден та Володимир Зеленський в Києві сьогодні

Наш кореспондент зробив світлини, як американський президент кладе квіти на меморіал у центрі Києва.

Байден та Зеленський під час повітряної тривоги у центрі Києва 20.02.2023

Варто зауважити, що 20-22 лютого Байден мав здійснити візит до Польщі, проте про візит до України до останнього моменту не повідомляли, — вважалося, що це надто ризиковано. Також цікаво, що від ранку біля польсько-українського кордону курсує стратегічна розвідувальна авіація США.