Байден у Києві: всі подробиці історичного візиту (онлайн)

У Київ вранці 20 лютого після загадкового перекриття доріг з'явився президент США Джо Байден. Візит був під великим секретом, подробиці не розголошували до останнього. На дорогах помітили кортежі, — з’явилися припущення, що вулиці перекрили у зв’язку з візитом іноземних гостей до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні 20 лютого. Однак цікаво, що такі заходи безпеки ще жодного разу не задіяли при візитах іноземних гостей.

Як вдалося підтвердити "Телеграфу" із власних джерел, американський лідер приїхав до української столиці. Про це казали теж журналіст Bild Юліан Ріпке та адвокат Марк Фейгін.

Стежимо за візитом американського лідера до української столиці онлайн:

На території Київської області та в низці інших регіонів України оголошено повітряну тривогу у зв'язку з активністю російської авіації на території Білорусі.

12:08 — На сторінці Зеленського у Telegram з'явився допис про візит Байдена у Київ:

"Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", — йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Байдену

12:06 — А ось і відео, як президент України Володимир Зеленський із американським колегою вшановують Героїв Небесної сотні:

12:00 — з’явилися перші фото Байдена у Києві. Байден приїхав з несподіваним візитом до Києва і, незважаючи на повітряну тривогу, поклав квіти Героям Небесної сотні. Ексклюзивні фото із місця подій зробив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов:

Байден під час повітряної тривоги поклав квіти Героям Небесної сотні

Більше фото дивіться тут.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден анонсував важливе звернення 21 лютого, зокрема, до росіян і президента рф володимира путіна, — експерти розповіли, про що воно може бути.