Байден в Киеве: все подробности исторического визита (онлайн)

Байден гулял по столице вместе с Зеленским под звуки сирен

В Киев утром 20 февраля после загадочного перекрытия дорог появился президент США Джо Байден. Визит был под большим секретом, подробности не разглашались до последнего. На дорогах заметили кортежи, — предположили, что улицы перекрыли в связи с визитом иностранных гостей ко Дню памяти Героев Небесной сотни 20 февраля. Однако любопытно, что такие меры безопасности еще ни разу не задействовали при визитах иностранных гостей.

Как удалось подтвердить "Телеграфу" из собственных источников, американский лидер приехал в украинскую столицу. Об этом говорили журналист Bild Юлиан Рипке и адвокат Марк Фейгин.

Следим за визитом американского лидера в украинскую столицу онлайн:

На территории Киевской области и в ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога в связи с активностью российской авиации на территории Беларуси.

12:35 — Байден объявит об увеличении поставок оружия для Украины и больше санкций против россии после возвращения из Киева (заявление Байдена на сайте Белого дома):

Байден в Киеве обсуждает поддержку США Украины.

В четверг Байден объявит о поставках критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы оградить украинцев от воздушных атак.

Позже на этой неделе США объявят о дополнительных санкциях против элит и компаний.

12:29 — Тема переговоров Байдена и Зеленского, появились первые подробности (отчет Офиса президента Украины):

12:16 — Джо Байден прибыл в Киев после нескольких часов езды на поезде от границы с Польшей, сообщает The New York Times. Издание описывает визит как "демонстрацию решительности".

Визит в Киев состоялся тайно:

Байден покинул Вашингтон без предупреждения после того, как они с супругой ужинали в ресторане в субботу вечером.

Во вторник утром Байден уже был официально запланирован на прибытие в Варшаву с двухдневным визитом, и официальные лица неоднократно отрицали, что есть какие-либо другие планы, которые они могли бы объявить по поводу поездки в Украину, пока он там.

В воскресенье вечером Белый дом обнародовал публичное расписание на понедельник, в котором показано, что президент все еще находится в Вашингтоне и уезжает вечером в Варшаву, хотя на самом деле он уже был далеко.

12:08 — На странице Зеленского у Telegram появилось сообщение о визите Байдена в Киев:

"Джозеф Байден, поздравляю в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев", — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Байдена

12:06 — А вот и видео, как президент Украины Владимир Зеленский с американским коллегой чествуют Героев Небесной сотни:

12:00 – появились первые фото Байдена в Киеве. Байден приехал с неожиданным визитом в Киев и, невзирая на воздушную тревогу, возложил цветы Героям Небесной сотни. Эксклюзивные фото с места событий сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов:

Байден во время воздушной тревоги возложил цветы Героям Небесной сотни

Больше фото смотрите здесь.

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден анонсировал важное обращение 21 февраля, в частности, к россиянам и президенту РФ Владимиру Путину, — эксперты рассказали, о чем оно может быть.