Центр Киева перекрыли, столица встала в пробках: причина, фото и видео

Официально о перекрытии улиц заранее не сообщали

В Украине 20 февраля чтят память героев Небесной сотни, погибших в Киеве во время Революции достоинства. В этот день в 2023 году в Киеве собралось немало людей, в том числе и иностранных гостей, желающих почтить павших. Из-за этого в центре столицы проблемы с движением.

Об этом сообщает ряд киевских групп в мессенджере "Телеграм". Центральная часть города и проспект Победы перекрыты. На многих перекрестках стоят регулировщики.

Местные жители сообщают, что также закрыт Шулявский мост (открыт только для пешеходов). Перекрыты улица Вадима Гетьмана, бульвар Леси Украинки.

Проблемы с проездом на ул. Парковой, перекрестке улиц Черновола и маршала Рыбалко, проспекте Берестейском. Сильные заторы на Святошино и Нивках. Ограничено движение части общественного транспорта (трамваев).

Мероприятия к Дню Героев Небесной Сотни проходят по всей стране. В Киеве к Мемориалу в этот день несут цветы и лампады. Сообщается о кортеже с иностранными гостями.

Напомним, официально в Небесной Сотне — 107 человек. Дата 20 февраля выбрана не случайно — этот день стал самым кровавым, когда оборвались жизни полусотни человек из рядов протестующих.

Ранее "Телеграф" рассказывал о героях войны с россией, которые продолжают приносить свои жизни в жертву ради Украины. Герои отдавали жизнь, отвлекая внимание от побратимов, спасая раненых, защищая нашу Родину от нашествия врага.